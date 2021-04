France : rentrée scolaire progressive confirmée pour la semaine prochaine

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français Jean Castex a confirmé jeudi le calendrier de reprise des enseignements, fixé fin mars par le président de la République, à l'occasion d'une conférence de presse.

Les enseignements scolaires reprendront comme prévu la semaine prochaine, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

La semaine prochaine, les écoliers retourneront dans leur établissement, tandis que les collégiens et lycéens auront à nouveau des cours à distance, a ensuite rappelé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

A partir du 3 mai, le système de la "demi-jauge" avec alternance des cours en présentiel et à distance s'appliquera dans les lycées, ainsi que dans les classes de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie (principalement le nord du pays, l'Ile-de-France et la région lyonnaise).

Jean-Michel Blanquer, qui a encouragé "les classes en plein air", a précisé que la règle de fermeture des classes dès le premier cas s'appliquerait de nouveau.

Le gouvernement va également amplifier les tests dans les lycées, à la fois pour les élèves et les personnels.

A partir du 10 mai, les lycéens recevront un autotest par semaine tandis que l'ensemble des personnels de l'Education nationale bénéficieront de deux autotests gratuits par semaine.

"Tout ceci est en train d'être distribué dans les 60.000 écoles, collèges et lycées de France de façon à ce que tous les personnels puissent l'avoir", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

"C'est environ 50 millions d'autotests que nous allons ainsi déployer au mois de mai et juin", a-t-il précisé.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)