France: Quinze départements supplémentaires placés en vigilance rouge canicule

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Météo France a placé mardi 15 départements supplémentaires en vigilance rouge canicule, portant à 19 le nombre total de départements concernés à partir de mercredi midi. Le pic de cet épisode caniculaire devrait intervenir mercredi et jeudi avec "des températures extrêmement élevées et relativement stationnaires", avant une baisse vendredi et samedi. Après l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône mardi, Météo France va également placer en alerte rouge l’Ain, la Loire, l’Isère, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, l’Hérault, l’Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aude, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers. Avec un indicateur thermique national, qui regroupe les températures moyennes de jour comme de nuit révélées sur trente stations en France, à 26,6 C°, la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, a ajouté Météo France. (Reportage Zhifan Liu, rédigé par Kate Entringer)