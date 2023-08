France: Quatre départements placés en vigilance rouge canicule mardi

PARIS (Reuters) - Météo-France a placé lundi les départements de l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône en vigilance rouge canicule, le plus haut niveau, à partir de mardi midi, avec des températures qui pourront atteindre jusqu'à 42°C. "Les maximales s'échelonnent entre 36 et 39°C en général. C'est encore sur la Drôme et l'Ardèche que les niveaux de températures les plus sévères sont attendus avec fréquemment plus de 40-42°C pour les maximales", indique l'agence dans un bulletin météo. "Le pic caniculaire est attendu mardi et mercredi sur le centre-est du pays, et mercredi et jeudi sur le Sud-ouest", a ajouté Météo-France. "Quatre départements dont le Rhône vont basculer de orange en rouge (...) parce que la persistance, la durée et l'intensité des températures nécessitent et obligent à élargir les mesures de protection des populations", avait déclaré un peu plus tôt le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en déplacement à Lyon, sur BFMTV. Cette alerte rouge est la plus tardive jamais enregistrée dans une année. Météo France, qui a classé pour lundi 50 départements en vigilance orange, a relevé à 15h00 heure locale (13h00 GMT), des températures "déjà très élevées avec souvent plus de 35°C, et jusqu'à 41°C en vallée du Rhône". "On pourrait atteindre des niveaux de température jamais mesurés en France, donc on est très préoccupé (...) Ce qui compte, c'est la durée de cet épisode puisqu'on n'aura une baisse des températures qu'à partir de jeudi ou vendredi", a souligné le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Le ministre a ajouté que les préfets pourraient décider du report de certains événements. Depuis la mise en place de ce système en 2004, Météo-France a recensé cinq épisodes de vigilance rouge canicule regroupés entre juin 2019 et juillet 2022. Aurélien Rousseau a précisé qu'une nouvelle réunion devait avoir lieu entre les autorités et Météo-France à 18h00. Dans ce contexte, EDF a indiqué lundi avoir mis hors ligne son réacteur nucléaire Golfech 2 (1,3 GW), près de Toulouse (Haute-Garonne), invoquant des raisons environnementales liées à la canicule. (Rédigé par Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey et Tangi Salaün)