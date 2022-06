France/Procès du 13-Novembre: Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

par Tangi Salaün

PARIS (Reuters) - Salah Abdeslam, considéré comme le seul membre encore en vie des commandos islamistes ayant commis les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et à Paris, a été reconnu coupable mercredi de tous les chefs d'accusation à son encontre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté incompressible.

Lisant le verdict, le président de la Cour d'assises spécialement composée de Paris, Jean-Louis Périès, a annoncé que Salah Abdeslam avait notamment été reconnu coupable de "participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle" et de "meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".

C'est seulement la cinquième fois qu'une peine de prison à perpétuité incompressible est infligée en France, après des attaques ayant causé le plus lourd bilan sur le sol français depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Tous les accusés, à l'exception d'un - Farid Kharkhach -, ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation les visant, a précisé Jean-Louis Périès.

Les procureurs du Parquet national antiterroriste (Pnat) avaient requis entre six ans de prison et la perpétuité incompressible contre les 20 accusés, dont 11 étaient présents dans le box et trois ont comparu libres, les six autres - des dirigeants du groupe Etat islamique (EI) pour la plupart présumés morts - ayant été jugés par contumace.

En l'absence des instigateurs et des principaux acteurs, ce procès fleuve de près de 150 jours n'aura permis de lever qu'une partie du voile sur les attentats menés quasi simultanément par trois commandos au Stade de France à Saint-Denis, sur les terrasses de cafés de deux arrondissements parisiens et dans la salle de spectacle du Bataclan.

Après six ans de mutisme, Salah Abdeslam est sorti de son silence lors du procès, d'abord pour provoquer l'auditoire en se présentant comme un "soldat de l'Etat islamique" et en justifiant les attentats au nom des "persécutions" subies selon lui par les musulmans, puis pour s'expliquer et s'excuser des souffrances subies par les victimes et leurs familles.

Si Salah Abdeslam a martelé n'avoir "tué personne" et affirmé avoir renoncé à déclencher sa ceinture explosive, cet argument n'a pas été retenu par la cour. Les juges ont considéré que son gilet explosif n'était pas fonctionnel, remettant en cause les affirmations du djihadiste concernant son renoncement.

Salah Abdeslam a aussi été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste "compte tenu de son intégration à la cellule terroriste belge bien antérieure à ce qu'il a prétendu durant l'audience", a déclaré Jean-Louis Périès.

(Reportage Tangi Salaün, rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)