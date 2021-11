France/Présidentielle: Zemmour creuse l'écart face à Marine Le Pen, selon un sondage Harris Interactive

PARIS (Reuters) - Eric Zemmour, qui ne s'est pas encore déclaré officiellement candidat à la course à l'Elysée, creuse l'écart face à sa rivale Marine Le Pen pour le premier tour du scrutin présidentiel de 2022, selon un sondage Harris Interactive pour Challenges publié mardi.

Le polémiste d'extrême droite obtient entre 18% et 19% des intentions de vote au premier tour de l'élection, devant la présidente du Rassemblement national, créditée de 15% à 16%.

Cela représente une hausse d'un point pour l'essayiste, qui a multiplié récemment les apparitions médiatiques, par rapport au précédent sondage réalisé par Harris Interactive le mois dernier et qui le donnait pour la première fois en passe de se qualifier au second tour.

Parallèlement, les intentions de vote de Marine Le Pen sont en baisse d'un point sur la même période.

Le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore dit s'il se présentait pour un second mandat, obtient 23% à 24% des intentions de vote au premier tour et est donné vainqueur au second tour quel que le soit le candidat lui faisant face.

L'enquête de Harris Interactive pour Challenges a été réalisée en ligne entre le 5 et le 8 novembre, auprès d'un échantillon de 2.569 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.001 personnes inscrites sur les listes électorales.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)