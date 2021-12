France/Présidentielle : Valérie Pécresse remonte nettement dans les intentions de vote

PARIS (Reuters) - Valérie Pécresse, désignée samedi candidate des Républicains à l'élection présidentielle d'avril 2022, bénéficie d'une nette hausse des intentions de vote en sa faveur au premier tour, selon un sondage Harris Interactive pour Challenges publié lundi.

La présidente de la région Ile-de-France progresse de 3 points et se situe désormais au même niveau que celui qu'avait atteint Xavier Bertrand avant son élimination au premier tour du vote des militants.

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy obtient 14% des intentions de vote et est désormais à égalité avec Eric Zemmour (14%) mais derrière Marine Le Pen (18%).

Cette progression s'explique notamment par une remobilisation des électeurs fillonistes tentés par un vote pour la candidate du Rassemblement national.

Réalisée sur internet du 3 au 6 décembre 2021, soit en parallèle de l'annonce des résultats du Congrès des Républicains et des meetings d'Eric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon, l'enquête d'opinion n'accorde que 11% des intentions de vote à ce dernier.

Suivent le candidat écologiste Yannick Jadot (7%) et la socialiste Anne Hidalgo (5%).

Le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore dit s'il se présentait pour un second mandat, obtient 23% des intentions de vote au premier tour et est donné vainqueur au second tour quel que soit le candidat lui faisant face.

L'enquête de Harris Interactive pour Challenges a été réalisée auprès d'un échantillon de 2.613 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.129 personnes inscrites sur les listes électorales.

(Rédigé par Camille Raynaud)