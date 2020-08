France: Pompili confirme l'interdiction en 2021 du chauffage en terrasse

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'interdiction du chauffage extérieur sur l'espace public n'aura lieu que l'année prochaine afin de tenir compte de la situation difficile des restaurateurs et cafetiers, a confirmé Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

"J'entends évidemment les difficultés des cafetiers et restaurateurs et c'est pourquoi cette mesure ne s'appliquera pas cet hiver mais l'année prochaine", confirme-t-elle dans une interview publiée ce week-end dans le quotidien régional le Courrier Picard.

"Nous allons mener des concertations et les accompagner dans cette transition", a-t-elle ajouté.

Cette mesure figure parmi les premières décisions prises par le gouvernement à la suite de la Convention citoyenne sur le Climat, en raison de ses effets négatifs sur la consommation d'énergie.

(Titre et premier paragraphe corrigés pour clarifier qu'il s'agit d'une confirmation et non d'un report)

(Jean-Michel Bélot)