France/PMI : Net rebond de l'activité dans les services en février

PARIS, 3 mars (Reuters) - L'activité du secteur français des services a retrouvé le chemin de la croissance en février après trois mois de baisse, montrent vendredi l'enquête mensuelle de S&P Global. L'indice PMI du secteur le plus important de l'économie française a progressé à 53,1, un plus haut depuis juillet, après 49,4 en janvier. Une première estimation publiée le mois dernier l'avait donné à 52,8. Le PMI composite, qui rassemble les services et l'industrie manufacturière, est lui aussi monté, à 51,7 après 49,1 et contre 51,6 en estimation "flash". "La hausse soutenue de l'activité enregistrée en février marque un net renversement de tendance", a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P, citant l'amélioration de la demande sous-jacente qui témoigne de la résilience de la consommation des ménages et des dépenses des entreprises. (Tassilo Hummel; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)