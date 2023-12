France/PMI: Le secteur des services se contracte à nouveau en novembre

PARIS (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en France est restée faible en novembre, la demande ayant chuté à son rythme le plus rapide depuis trois ans, selon une enquête publiée mardi et qui alimente les craintes d'une récession dans la deuxième plus grande économie de la zone euro. L'indice PMI S&P Global/HCOB du secteur des services s'est établi à 45,4 points en novembre, presque au même niveau qu'une estimation initiale de 45,3 points et toujours bien en dessous du niveau de 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité. En octobre, l'indice s'était établi à 45,2 points. Un sous-indice mesurant les nouvelles commandes a reculé à 43,2 points, son plus bas niveau depuis novembre 2020. "Les entreprises françaises de services sont dans une situation difficile. L'activité a chuté pour le sixième mois consécutif, la demande reste faible et les prix des intrants ont de nouveau augmenté à un rythme rapide", résume Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. Les chefs d'entreprise s'inquiètent en particulier de la faiblesse persistante de la demande et du durcissement des conditions de financement en 2024, ajoute-t-il. Le chiffre définitif du PMI composite de novembre, qui combine les secteurs des services et manufacturier, s'est établi à 44,6 points, contre une estimation initiale à 44,5 points. La semaine dernière, l'Insee a indiqué que le PIB de la France s'était contracté de 0,1% au troisième trimestre, mais le ministre des Finances Bruno Le Maire a répété qu'il croyait toujours que la croissance serait "positive" pour l'ensemble de 2023. (Reportage Tassilo Hummel, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)