France/PMI : Le secteur des services se contracte à nouveau en novembre

par Sudip Kar-Gupta PARIS, 23 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé des service s'est contractée en novembre, selon l'enquête de conjoncture de S&P Global publiée jeudi, en raison de la détérioration de la demande de biens et de services dans la deuxième économie de la zone euro. L'indice PMI HCOB "flash" auprès des directeurs d'achat pour le secteur des services en novembre s'est établi à 45,3, contre 45,2 en octobre et un consensus à 45,6, mais il demeure en dessous du seuil des 50 qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité. Le PMI "flash" du secteur manufacturier est tombé à 42,6 en novembre, contre 42,8 en octobre, et un consensus à 43,1. L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, ressort à 44,5, contre 44,6 en octobre, et un consensus à 45,0. "L'économie française est en quelque sorte dans une impasse. La production a diminué pour le sixième mois consécutif, notamment en raison d'une baisse de la demande globale et étrangère. Les niveaux d'activité des deux secteurs - l'industrie manufacturière et les services - ont baissé de manière significative en novembre", constate Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. "La menace de l'inflation reste importante. Les dernières données PMI indiquent que les prix continuent d'augmenter fortement, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester à des niveaux plus élevés que prévu pendant plus longtemps qu'anticipé", a-t-il ajouté. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)