France/PMI: Le secteur des services se contracte à nouveau en août

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en France s'est contractée davantage en août, sous le coup d'une baisse de la demande et des nouvelles commandes, montrent mercredi les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat réalisées par S&P Global/HCOB. L'indice PMI "flash" pour le secteur des services est tombé à un plus bas de 30 mois, à 46,7 ce mois-ci après 47,1 en juillet et 47,5 attendu par le consensus. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier ressort à 46,4 après 45,1 en juillet et un consensus à 45,0. L'indice composite, qui intègre les secteurs manufacturier et des services, s'est maintenu à 46,6 comme en juillet. Le consensus tablait sur 47,5. "L'économie française (...) montre à nouveau des signes d'essoufflement. Pour le troisième mois consécutif, nous assistons à une contraction de la deuxième économie européenne", souligne Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank pour qui cela laisse présager une contraction du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre. (Reportage Sudip Kar-Gupta, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)