France/PMI : Le rebond de l'activité moins fort qu'estimé initialement

PARIS, 1er février (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en France s'est améliorée en janvier mais pas aussi fortement que prévu en première estimation, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI du secteur s'est établi à 50,5 après 49,2 en décembre, la barre des 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Une première estimation l'avait donné à 50,8.

"Nous commençons à voir davantage de preuves qui suggèrent que le pire dans le ralentissement du secteur est derrière nous. Même si les niveaux de demande et de production continuent de baisser, les taux de contraction sont modestes et nettement plus faibles que ceux observés au second semestre de l'année dernière", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Cependant, les personnes sondées dans l'enquête continuent de faire état d'un déstockage chez les clients, un élément qui continue de freiner les nouvelles commandes", a-t-il ajouté. (Reportage Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)