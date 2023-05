France/PMI : La croissance de l'activité au plus bas depuis janvier

France/PMI : La croissance de l'activité au plus bas depuis janvier













PARIS, 23 mai (Reuters) - L'activité du secteur privé français a progressé en mai à son rythme le plus lent depuis quatre mois, l'industrie manufacturière continuant à se contracter tandis que la croissance du secteur des services ralentit, montre mardi une enquête réalisée auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI "flash" du secteur des services ressort à 52,8, après 54,6 en avril alors que le consensus Reuters le donnait à 54,0. Celui du secteur manufacturier a progressé à 46,1, après 45,6 le mois dernier, alors que les économistes et analystes le donnaient à 46,0. Le PMI composite, qui regroupe les deux secteurs, atteint ainsi à 51,4 - son plus bas depuis janvier - après 52,4 en avril et contre 52,0 attendu. "Les dernières données ont mis en évidence une quatrième hausse mensuelle consécutive de l'activité (...) Après une croissance du PIB de 0,2% au premier trimestre, les données brossent un tout autre tableau pour le deuxième trimestre", a déclaré Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Les nouvelles affaires ont reculé pour la première fois en trois mois tandis que l'inflation des prix payés et celle des prix facturés se sont maintenues à des niveaux élevés", a-t-il ajouté. (Benoit Van Overstraeten, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)