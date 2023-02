France/PMI : La contraction se confirme dans les services en janvier

France/PMI : La contraction se confirme dans les services en janvier













PARIS, 3 février (Reuters) - L'activité dans les services en France a continué de se contracter en janvier en raison d'une baisse des nouvelles commandes, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats du secteur. L'indice sectoriel PMI est ressorti le mois dernier à 49,4 après 49,5 en décembre alors qu'une première estimation l'avait donné à 49,2. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité. Le PMI composite, qui inclut à la fois les services et l'industrie manufacturière, s'est établi à 49,1 comme en décembre, après une première estimation à 49,0. "Même s'il ressort clairement des enquêtes PMI que l'économie française se contracte depuis novembre dernier, les baisses jusqu'à présent n'ont été que marginales", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence. "Cela dit, le rythme toujours élevé des coûts à la production reste préoccupant, de nombreuses entreprises évoquant des pressions salariales à la hausse. Nous constatons que l'inflation reste beaucoup plus enracinée dans le secteur des services, les entreprises du secteur n'hésitant pas à augmenter leurs prix plus agressivement", a-t-il ajouté. (Reportage Tassilo Hummel; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)