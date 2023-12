France/PMI : La contraction de l'activité s'aggrave en décembre

PARIS (Reuters) - L'activité des entreprises françaises a diminué plus rapidement que prévu en décembre, selon une enquête réalisée vendredi, alors que la demande de biens et de services dans la deuxième économie de la zone euro s'est encore détériorée. L'indice PMI préliminaire des services, compilé par S&P Global, s'est établi à 44,3 points en décembre, son niveau le plus bas depuis 37 mois. Cela fait maintenant sept mois consécutifs que l'indice est en deçà de la barre des 50, qui sépare croissance et contraction de l'activité. L'indice PMI flash des services pour décembre était attendu à 46,0 selon le consensus Reuters. Le chiffre final pour novembre atteignait 45,4. Le PMI manufacturier préliminaire pour décembre est tombé à 42,0 points, un plus bas de 43 mois, et contre 42,9 en novembre, contre un consensus à 43,3 points. Le PMI composite préliminaire pour décembre, qui comprend secteur des services et secteur manufacturier, est tombé à 43,7 points, contre 44,6 en novembre, et contre un consensus à 45,0 points. "L'économie française s'enfonce dans la récession, les PMI préliminaires brossant en décembre un tableau déconcertant de la deuxième économie de l'UE. La contraction des secteurs des services et de l'industrie s'est aggravée en décembre", remarque Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank. "L'industrie française, en particulier, s'inquiète de ses perspectives d'avenir. Les commandes domestiques et internationales sont en chute libre, ce qui laisse présager des difficultés pour l'emploi", a-t-il ajouté. (Rédigé par Benoit Van Overstraeten, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)