France/PMI : La contraction de l'activité du secteur privé s'atténue en février

PARIS, 1er mars (Reuters) - La contraction de l'activité dans le secteur privé en France s'est atténuée en février et les dirigeants d'entreprises se sont montrés optimistes quant aux perspectives économiques pour la première fois depuis mai dernier, montre les résultats définitifs de l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée vendredi. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur est ressorti à 47,1 pour le mois dernier, le chiffre le plus élevé depuis janvier 2023. Il s'était établi à 43,1 en janvier. En première estimation, l'indice était donné à 46,8 en février. Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité. "Le secteur manufacturier français commence à se redresser, et à un rythme plus rapide", note Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. Il ajoute que les biens de consommation sont les principaux moteurs de ce redressement. A lire aussi... Le sous-indice des nouvelles commandes a bondi à 46,7 points contre 38,9 le mois précédent, soit la meilleure performance depuis 20 mois. "Nous pensons que la demande intérieure va se redresser cette année, conduisant à une reprise du secteur manufacturier français", poursuit Norman Liebke, notant que les récentes tensions géopolitiques liées à la guerre à Gaza et aux attaques contre le transport maritime international en mer Rouge ont eu peu d'impact sur l'industrie française le mois dernier. "Les attaques en mer Rouge semblent relativement inoffensives en termes d'effets sur la chaîne d'approvisionnement. Même si entreprises ont signalé des délais de transport plus longs, les retards sont dérisoires en comparaison avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 2021", dit-il. (Rédigé par Tassilo Hummel, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)