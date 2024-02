France/PMI : La contraction de l'activité du secteur privé s'atténue en février

PARIS, 22 février (Reuters) - La contraction de l'activité dans le secteur privé en France s'est considérablement atténuée en février, selon l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI "flash" pour les services ressort à 48,0 ce mois-ci après 45,4 en janvier et un consensus à 45,6. Le seuil de 50 sépare une croissance d'une contraction de l'activité. L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier s'est aussi amélioré à 46,8 en février contre 43,1 le mois précédent et un consensus à 43,5. A lire aussi... Le PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a ainsi progressé à 47,7 contre 44,6 en janvier et un consensus à 45,0. "L'économie française est en phase de reprise. Même si l'économie continue de se contracter, cela se produit à un rythme beaucoup plus lent", a commenté Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. (Rédigé par Sudip Ka-Gupta, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)