France/PMI : La contraction de l'activité des services s'est atténuée en février

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La contraction de l'activité des services dans le secteur privé en France s'est atténuée en février, les dirigeants d'entreprises faisant état de signes de reprise de la demande dans les exportations et de perspectives économiques plus optimistes, selon l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat. Cet indice dans sa version définitive s'est établi à 48,4, sa plus forte amélioration mensuelle depuis 13 mois, contre 45,4 en janvier. Il reste cependant en dessous du niveau de 50 qui sépare croissance et contraction. L'indice avait été initialement estimé à 48,0. L'indice composite définitif, qui combine les données des secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a bondi à 48,1 en février contre 44,6 le mois précédent et une première estimation à 47,7 pour le mois de février. A lire aussi... Les chefs d'entreprise sont désormais plus optimistes, les attentes en matière de croissance étant à leur plus haut niveau depuis sept mois, a indiqué S&P. L'amélioration la plus palpable s'observe sur les marchés d'exportation, où les commandes des clients en provenance de l'étranger ont augmenté pour la première fois depuis mai dernier. (Rédigé par Tassilo Hummel, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)