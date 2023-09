France/PMI : La contraction dans les services s'est poursuivie en août

PARIS, 5 septembre (Reuters) - Le secteur des services français s'est contracté un peu plus que prévu en août, la baisse des nouvelles commandes ayant pesé sur les entreprises de la deuxième économie de la zone euro. L'indice des services pour août s'affiche à 46,0 contre 47,1 en juillet, montrent les résultats publiés mardi de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI). En première estimation, l'indice ressortait à 46,7. L'indice composite, qui combine services et secteur manufacturier, a aussi légèrement fléchi pour s'établir à 46,0, contre une première estimation à 46,6 points et 46,6 points en juillet. "Le secteur français des services reste sous pression en août, sous la pression d'un troisième mois consécutif de baisse de l'activité, couplé à un recul des nouvelles commandes, tant au niveau global qu'à l'étranger," a déclaré Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. "Les entreprises interrogées évoquent principalement la restriction des budgets des clients et la prudence générale concernant les perspectives économiques". (Benoit Van Overstraeten, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)