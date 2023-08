France/PMI : La contraction dans les services s'est accentuée en juillet

PARIS, 3 août (Reuters) - Le secteur des services français s'est contracté un peu plus que prévu en juillet, la baisse des nouvelles commandes ayant pesé sur les entreprises de la deuxième économie de la zone euro. L'indice des services pour juillet s'affiche à 47,1 contre 48,0 en juin, montrent les résultats publiés jeudi de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI). En première estimation, l'indice ressortait à 47,4. L'indice composite, qui combine services et secteur manufacturier, a aussi légèrement fléchi pour s'établir à 46,6, contre 47,2 points en juin. "La détérioration de la conjoncture se poursuit dans le secteur des services français, l'activité ayant reculé pour un deuxième mois consécutif en juillet tandis que la demande affiche un niveau faible, notamment la demande étrangère. Ces deux tendances n'augurent rien de bon pour les performances des prestataires de services français dans les mois à venir," a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. (Sudip Kar-Gupta, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)