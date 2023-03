France/PMI : L'activité manufacturière s'est contractée en février avec les exportations

PARIS, 1er mars(Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en France a reflué en février après une stabilisation le mois précédent, en partie en raison de la détérioration de la demande en provenance de l'étranger, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. "Des baisses modérées en décembre et en janvier ont laissé espérer que le pire était derrière nous, mais les derniers résultats sèment le doute", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence. L'indice PMI du secteur s'est établi à 47,4 après 50,5 en janvier, la barre des 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Une première estimation l'avait donné à 47,9. Les nouvelles commandes de biens comme les voitures et les équipements industriels en provenance de l'étranger ont reculé au rythme le plus rapide depuis mai 2020, a expliqué S&P Global. Les tensions au niveau de la logistique se sont cependant atténuées récemment, ce qui a réduit les délais de livraison et la nécessité pour les entreprises de constituer des stocks importants. Les pressions sur les prix se sont également atténuées. "Le taux d'inflation des coûts à la production a nettement ralenti en février pour atteindre son plus faible niveau depuis septembre 2020", a ajouté Joe Hayes. (Rédigé par Tassilo Hummel; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)