France/PMI : L'activité du secteur privé renoue avec la croissance en février

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité économique française a progressé en février pour la première fois depuis octobre à la faveur d'un apaisement des pressions inflationnistes et d'un renforcement du marché du travail, selon les résultats "flash" de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI composite flash de S&P Global a progressé à 51,6 ce mois-ci contre 49,1 en janvier, au-delà de la prévision du consensus à 49,9 et du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. Il s'agit d'un plus haut de sept mois et la première fois que l'indice revient au-delà de 50 depuis le mois d'octobre. Pour le seul secteur des services, dont le poids est très important dans l'économie française, l'indice PMI a rebondi à 52,8 en février contre 49,4 en janvier. En revanche, l'indice PMI du secteur manufacturier s'est dégradé à 47,9 contre 50,5 en janvier et sous la prévision de 50,8. "À première vue, les résultats de l'enquête PMI 'flash' de février pour la France sont positifs et montrent que l'économie est en territoire de croissance pour la première fois depuis octobre 2022", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence. "Toutefois, il est difficile d'affirmer avec certitude que nous sommes à un point d'inflexion et que l'économie française est désormais sur la voie de la reprise", ajoute-t-il. "Le ralentissement du secteur manufacturier s'est intensifié en février, et les conditions de la demande dans ce secteur sont manifestement encore fragiles". (Reportage Sudip Kar-Gupta, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)