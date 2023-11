France/PMI : L'activité du secteur manufacturier tombe au plus bas depuis mai 2020

PARIS, 2 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier en France s'est contractée de nouveau en octobre, pour tomber à son plus bas niveau en plus de trois ans, selon l'enquête S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée jeudi. L'indice PMI HCOB définitif pour le secteur manufacturier, est tombé à 42,8 le mois dernier contre 44,2 en septembre, à un creux depuis mai 2020. Une première estimation l'avait donné à 42,6. Le seuil de 50 sépare une croissance d'une contraction de l'activité. "La faiblesse de la demande pèse sensiblement sur le secteur manufacturier français", a commenté Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank. (Rédigé par Sudip Kar Gupta, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)