France/PMI : L'activité des services recule en octobre, la demande faiblit...

PARIS, 6 novembre (Reuters) - La contraction de l'activité dans le secteur des services en France s'est poursuivie en octobre en raison de la faiblesse de la demande, montre l'enquête de conjoncture de S&P Global/HCOB publiée lundi. L'indice des services pour le mois d'octobre est ressorti à 45,2 contre 44,4 en septembre. En première estimation, il était donné à 46,1, alors que la barre des 50 sépare contraction et expansion de l'activité. L'indice composite, qui combine services et secteur manufacturier, s'est lui établi à 44,6 contre 44,1 en septembre et une estimation "flash" à 45,3. "Le secteur des services français subit un coup dur lié à la faiblesse de la demande. Les nouvelles commandes et les commandes en provenance de l'étranger baissent rapidement, ce qui entraîne un fort repli de l'activité commerciale", a souligné Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank. (Reportage Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)