France/PMI : L'activité dans les services est restée faible en décembre

PARIS, 4 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé des services en France est restée faible en décembre, selon l'enquête S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée jeudi, alimentant les craintes sur l'état de santé de la deuxième économie de la zone euro. L'indice PMI HCOB pour ce secteur est ressorti à 45,7 en décembre, après 45,4 en novembre et une estimation "flash" qui l'avait donné à 44,3. Il s'agit du plus haut niveau depuis quatre mois mais l'indice reste ancré sous le seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. L'indice PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a progressé à 44,8 après 44,6 en novembre. (Rédigé par Tassilo Humel, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)