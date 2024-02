France/PMI : L'activité dans les services a poursuivi sa contraction en janvier

PARIS, 5 février (Reuters) - Le secteur des services a continué à se contracter en janvier en France, son plus long repli depuis plus de dix ans sous la pression d'une demande atone, selon l'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, et publié lundi. L'indice s'est établi à 45,4 pour les services, contre 45,7 en décembre, bien en dessous du niveau de 50 qui sépare croissance et contraction. L'indice avait été estimé à 45,0 points plus tôt en janvier. La faiblesse de la demande et l'hésitation des clients à passer de nouvelles commandes ont pesé sur l'activité, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des arriérés de travail. "Les nouvelles affaires et les commandes à l'export sont toujours en baisse et l'emploi est proche du seuil de stagnation", résume Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. Toutefois, les entreprises sont devenues plus optimistes, le sous-indice de l'activité future ayant atteint son niveau le plus élevé depuis le mois d'août. "L'optimisme semble provenir des espoirs de baisse des taux d'intérêt cette année", souligne Norman Liebke. L'indice composite final, qui combine les données des secteurs des services et de l'industrie manufacturière, est tombé à 44,6 en janvier contre 44,8 le mois précédent. (Rédigé par Tassilo Hummel, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)