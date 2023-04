France/PMI : Croissance plus solide que prévu grâce aux services

France/PMI : Croissance plus solide que prévu grâce aux services













PARIS, 21 avril (Reuters) - L'activité du secteur privé en France a progressé plus que prévu en avril, à la faveur de la bonne performance du secteur des services, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI "flash" du secteur des services a avancé à 56,3 après 53,9 en mars, faisant mieux que le consensus Reuters à 53,4. Son équivalent pour le secteur manufacturier a en revanche reculé à 45,5 après 47,3. Les économistes et analystes l'attendaient en moyenne à 47,8. Le PMI "flash" composite, qui regroupe les deux secteurs revient ainsi à 53,8 et dépasse le consensus, qui le donnait à 52,7, comme le mois dernier. "Le secteur privé français entame le deuxième trimestre sur une note positive, le secteur des services, qui représente environ 80% de l'économie du pays, ayant enregistré en avril sa plus forte croissance depuis mai 2022", a déclaré Norman Liebke, chez Hamburg Commercial Bank. "Les importants mouvements sociaux observés en France, contre la réforme des retraites, ont visiblement pesé sur les dernières données PMI du secteur manufacturier. De manière surprenante, le secteur des services ne semble pas avoir été affecté", a ajouté l'économiste. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)