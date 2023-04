France/PMI : croissance moins forte qu'initialement estimé des services en mars

France/PMI : croissance moins forte qu'initialement estimé des services en mars













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité du secteur français des services a progressé en mars à son rythme le plus élevé en neuf mois, mais pas aussi rapidement qu'initialement estimé, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global. L'indice PMI des services a augmenté à 53,9, après 53,1 en février, alors qu'une première estimation l'avait donné à 55,5. Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "L'enquête PMI de mars clôture ce que l'on peut considérer comme un premier trimestre 2023 assez positif pour l'économie française", a souligné Joe Hayes, économiste chez S&P. "Même si la production manufacturière continue de baisser, les deux fortes hausses mensuelles de l'activité des services en février et mars pourraient conduire à une croissance économique bien meilleure au premier trimestre que beaucoup ne l'anticipaient." Le PMI composite, qui rassemble le secteur des services et l'industrie manufacturière, est passé de 51,7 en février à 52,7 en mars, contre une estimation "flash" à 54,0. (Reportage Benoit Van Overstraeten; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)