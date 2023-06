France/PMI : Contraction surprise de l'activité du secteur privé en juin

PARIS, 23 juin (Reuters) - L'activité dans le secteur privé français s'est contractée en juin pour la première fois depuis cinq mois en raison du coup du mou inattendu enregistré dans les services, montrent vendredi les résultats provisoires des enquêtes auprès des directeurs d'achat réalisées par S&P Global. L'indice HCOB PMI des services est tombé à 48,0 ce mois-ci, au plus bas depuis le début de l'année, contre 52,5 en mai et 52,0 attendu par le consensus des économistes. Celui du secteur manufacturier a reculé à 45,5 après 45,7 en mai. Il ressort légèrement au-dessus du consensus Reuters à 45,4. L'indice composite calculé par Markit, qui intègre les deux secteurs, est tombé à 47,3 - un plus bas de 28 mois - contre 51,2 en mai et 51,0 pour le consensus. "Les dernières données PMI flash HCOB sont loin de dresser un tableau de l'économie française aussi encourageant que celui brossé ces derniers mois. À 47,3 en juin, l'indice PMI composite HCOB pour la France s'est fortement replié par rapport en mai (perdant près de quatre points) et s'est établi à son plus bas niveau depuis début 2021", a déclaré Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank. "Ce fort recul de l'indice a principalement reflété une dégradation de la conjoncture du secteur des services, l'activité des prestataires de services étant repartie à la baisse, tendance que les entreprises interrogées ont attribuée à l'impact de la forte inflation et du durcissement des conditions financière", a-t-il ajouté. (Benoit Van Overstraeten, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)