France/PMI: Contraction moins marquée que prévu du secteur manufacturier

PARIS (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en France a enregistré en juin une contraction moins importante qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats publiés lundi. L'indice PMI manufacturier est revenu le mois dernier à 46,0, après 45,5 en première estimation et 45,7 en mai. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. Selon Norman Liebke, économiste chez HCOB, les perspectives de l'industrie française restent faibles et les chiffres publiés pour le mois de juin représentent le cinquième mois consécutif de contraction de l'activité du secteur dans l'Hexagone. "D'après les PMI, la production continue de baisser, les nouvelles commandes en France et à l'étranger chutent et les attentes des entreprises se sont également considérablement détériorées", a-t-il déclaré. (Reportage Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)