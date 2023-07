France/PMI : Baisse des services pour la première fois depuis janvier

PARIS, 5 juillet (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en France s'est bien contractée en juin, une première depuis janvier, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global publiés mercredi. L'indice HCOB PMI du secteur des services, le plus important de l'économie française, a reculé le mois dernier à 48,0, comme annoncé en première estimation, après 52,5 en mai. La barre des 50 sépare croissance et baisse de l'activité. "Il se pourrait bien que le PIB en France baisse au deuxième trimestre, car le secteur des services représente la plus grande part de la production économique française", souligne Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB). La production a été affectée par un ralentissement marqué de la demande, selon l'enquête, qui note par ailleurs que les directeurs d'achat ont cité l'augmentation des coûts d'emprunt, l'inflation et le peu d'enthousiasme des clients parmi les facteurs expliquant la baisse. Le PMI composite, qui rassemble les services et l'industrie manufacturière, a lui aussi baissé, à 47,2 après 51,2 en mai et 47,3 en estimation "flash". (Reportage Tassilo Hummel; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)