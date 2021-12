France : Plus de 94.000 contaminations au Covid-19 recensées

PARIS, 24 décembre (Reuters) - Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi avoir enregistré 94.124 nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19, un niveau sans précédent depuis le début de la pandémie.

La moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections a triplé en un mois et atteint désormais un niveau record à 66.417 cas recensés.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déclaré mercredi que le seuil des 100.000 contaminations par jour serait finalement atteint "plus près de Noël que du Nouvel An" et que le fait que le variant Omicron devienne majoritaire dans les infections en France était "l'affaire de 48-72 heures peut-être".

Les données publiées vendredi par Santé publique France montrent que 3.254 personnes se troèuvent actuellement en soins critiques, le plus haut niveau depuis le 26 mai. Le nombre total de personnes hospitalisées est de 16.173, le plus haut niveau depuis le 31 mai.

Les autorités ont fait état de 167 nouveaux décès à l'hôpital, ce qui porte le nombre total de morts dans les hôpitaux liés au COVID-19 à 95.429.

La vague épidémique à laquelle est actuellement confrontée la France demeure essentiellement due au variant Delta, déjà présent sur le territoire depuis de nombreux mois, mais le variant Omicron détecté pour la première fois en Afrique australe et à Hong Kong se propager rapidement. (Rédigé par Camille Raynaud)