France : Plus de 48.000 nouveaux cas de Covid, conseil de défense sanitaire lundi

PARIS (Reuters) - Plus de 48.000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures en France, où un conseil de défense sanitaire aura lieu lundi en fin de matinée "pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires" contre l'épidémie de COVID-19, selon le Premier ministre Jean Castex.

Trois cas du nouveau variant Omicron, dont la contagiosité et l'éventuelle dangerosité font encore l'objet d'études, ont été détectés en métropole (Seine-et-Marne, Haut-Rhin, Vendée) après un premier cas signalé dès mardi à La Réunion.

Ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud pourrait devenir dominant en France d'ici la fin du mois de janvier 2022, a estimé jeudi le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, alors qu'à travers le monde, les pays renforcent leurs mesures de contrôle pour contenir sa propagation.

"Aucune donnée ne nous permet de conclure que ce variant serait plus résistant au vaccin", a toutefois souligné le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement au centre hospitalier d'Angoulême.

Selon les données de Santé Publique France (SPF), la France a enregistré au cours des dernières 24 heures 48.416 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et 103 nouveaux décès à l'hôpital dus au COVID-19.

Le Premier ministre, selon qui 4 millions de tests sont actuellement effectués par semaine dans le pays, a jugé la situation sanitaire "préoccupante".

"La cinquième vague est là, elle est forte, et on sait déjà qu'elle est plus forte que la quatrième", a dit Jean Castex.

"Le président de la République a décidé de convoquer un nouveau conseil de défense sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dès lundi en fin de matinée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)