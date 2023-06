France: Perquisitions en cours au siège du comité d'organisation des JO 2024

PARIS (Reuters) - Le siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 (Cojop) fait l'objet de perquisitions par la police en lien avec des enquêtes sur des soupçons de favoritisme et de détournements de fonds publics, a déclaré mardi le Parquet national financier (PNF). Des perquisitions sont en cours dans plusieurs sites, notamment au siège du Cojop et de la Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures olympiques, a précisé le parquet à Reuters. Une enquête, ouverte en 2017, porte sur "des chefs de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme visant plusieurs marchés passés notamment par le Cojop", indique le PNF. La deuxième, lancée en 2022, porte quant à elle sur "des chefs de prise illégale d’intérêts, favoritisme et recel de favoritisme portant sur plusieurs marchés passés par le Cojop et la Solideo, suite à un contrôle de l’Agence française anticorruption". Le Cojop avait indiqué plus tôt dans la matinée à Reuters qu'une perquisition était en cours dans ses locaux. "Paris 2024 coopère totalement avec les enquêteurs pour faciliter leur enquête", avait déclaré le comité, sans donner plus de détails. "Nous n'avons rien de plus à ajouter pour le moment", a dit un porte-parole. Les Jeux olympiques se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques, du 28 août au 6 septembre 2024. (Reportage par Julien Pretot, rédigé par Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)