France: Perpétuité pour un complice de l'attaque meurtrière de Magnanville-presse

PARIS (Reuters) - Mohamed Lamine Aberouz a été condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité pour son implication dans le meurtre en 2016 d'un couple de policiers à Magnanville, dans le département des Yvelines, rapportent plusieurs médias. Jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris, Mohamed Lamine Aberouz contestait son implication dans ces meurtres revendiqués à l'époque par l'organisation Etat islamique. La peine dont il écope correspond au réquisitoire prononcé mercredi par l'avocat général au terme d'un procès qui s'est ouvert le 25 septembre dernier. Il avait été mis en examen en décembre 2017 pour complicité d'assassinat sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs terroriste et complicité de séquestration d’un mineur de moins de 15 ans. Son profil génétique a été mis en évidence sur l’ordinateur portable des victimes qui a été utilisé par l’assassin présumé, Larossi Abballa, pour revendiquer ce double assassinat. L’enfant de trois ans de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider avait été retrouvé indemne à l’issue de l’assaut du Raid lors duquel Larossi Abballa a été abattu. (Rédaction de Paris)