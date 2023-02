France-Opération de police à la Défense après un mouvement de foule-Darmanin

(Répétition coquille titre) PARIS (Reuters) - Une opération de police est en cours à La Défense, a déclaré samedi sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après un mouvement de foule dans le quartier d'affaires parisien. Une porte-parole de la préfecture de police de Paris a indiqué qu'un "incident" était à l'origine du mouvement de panique et qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Les services de police sont sur place et sécurisent les lieux, a indiqué la préfecture de police dans un tweet. (Laetitia Volga avec Sudip Kar-Gupta)