France/Nucléaire: Le site de Bugey choisi pour la construction de deux EPR2

France/Nucléaire: Le site de Bugey choisi pour la construction de deux EPR2













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Conseil de politique nucléaire, présidé mercredi par Emmanuel Macron, a retenu le site de Bugey (Ain) pour l'implantation de deux nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2), une décision prise avec l'appui des élus du territoire, a rapporté l'Elysée dans un communiqué. Les études techniques et les analyses vont se poursuivre sur le site de Tricastin (Drôme), qui était une autre option envisagée, a indiqué la présidence française, alors que le site pourrait accueillir ultérieurement des réacteurs supplémentaires. Emmanuel Macron a annoncé l'an dernier vouloir renouveler le parc nucléaire français, avec six nouveaux réacteurs (EPR2) et potentiellement huit réacteurs additionnels, pour une première mise en service à l'horizon 2035. Ce projet, au coût total de 52 milliards d'euros selon une estimation annoncée en début d'année dernière, porte sur la construction de six réacteurs sur trois sites existants : deux à Penly (Seine-Maritime), deux à Gravelines (Nord) et, donc, deux à Bugey. Aucune précision n'a été donnée sur le financement dans le communiqué de l'Elysée. S'exprimant la semaine dernière lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré que le mode de financement devra être précisé d'ici fin 2024. "Le Parlement sera impliqué dans cette décision relative au modèle de financement par le biais soit de la loi de finances, soit d'un véhicule législatif ad hoc", a indiqué Bruno Le Maire, rappelant qu'EDF ne pourrait pas financer seul les nouveaux réacteurs. (Rédigé par Jean Terzian)