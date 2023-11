France/Nucléaire : Accord entre l'Etat et EDF sur un prix de référence de l'électricité

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a confirmé mardi un accord entre l'Etat et EDF sur un prix de référence de l'électricité nucléaire autour de 70 euros par mégawatt-heure (MWh) dans le cadre d'un projet de taxation des revenus de l'entreprise qui permettra d'assurer une stabilité des prix aux consommateurs. Reuters avait rapporté lundi que les deux parties avaient trouvé un accord. "Nous avons conclu un accord entre l'Etat et EDF, cet accord garantit un niveau de prix autour de 70 euros par mégawatt heure", a déclaré Bruno Le Maire, à l'occasion d'une conférence de presse conjointe à Bercy menée avec la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et le PDG d'EDF Luc Rémont. La nouvelle régulation, qui prendra le relais du dispositif controversé de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) en 2026, doit selon le gouvernement protéger les consommateurs contre des hausses de prix trop fortes et faire bénéficier les entreprises des coûts compétitifs du nucléaire, tout en donnant à EDF les moyens d'investir. "EDF est une entreprise nationalisée mais elle doit être rentable (...) EDF doit dégager des moyens de financer ses investissements futurs", a déclaré le ministre de l'Economie. Luc Rémont, PDG d'EDF, a salué un accord "important" et "exigeant". "C'est une décision responsabilisante pour EDF également qui va devoir faire tous ces efforts pour produire au maximum et dégager ainsi les revenus qui vont financer son avenir", a-t-il déclaré. (Reportage par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)