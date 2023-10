France : Nouvelle hausse des prix à la production en septembre

31 octobre (Reuters) - Les prix à la production sur le marché français ont de nouveau augmenté en septembre, montrent les données publiées mardi par l'Insee. Les prix de production de l'industrie française pour le marché français ont progressé de 0,7% sur un mois en septembre, une augmentation identique à celle du mois d'août après révision. Cette progression est tirée par les prix des produits des industries extractives, énergie et eau (+1,7% en septembre après +0,8%) tandis que ceux des produits manufacturés ont décéléré(+0,3% après +0,7% en août). (Rédigé par Diana Mandiá et Lina Golovnya)