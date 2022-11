France : Nouvelle baisse des commandes de voitures neuves, selon CCFA

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Les commandes de voitures neuves en France ont accusé une nouvelle baisse en octobre, selon le dernier baromètre du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publié mercredi, l'inflation incitant les particuliers et les entreprises à différer le renouvellement de leurs véhicules.

L'indicateur publié sur le site internet du CCFA Le logo de Thales sur un bâtiment de l'entreprise à Brest, France. /Photo prise le 14 mars 2022/REUTERS/Stéphane Mahefait apparaître une baisse de 11,5% malgré le surcroît de commandes prises au Mondial de l'automobile de Paris ou lors des dernières Journées portes ouvertes des concessionnaires, après -1,3% le mois précédent.

Par contraste, les immatriculations de voitures neuves dans l'Hexagone ont augmenté de 5,45% le mois dernier, en hausse pour le troisième mois d'affilée, reflet des livraisons des commandes accumulées précédemment.

"Il y a un portefeuille de commandes très important que les constructeurs n'ont pas pu livrer à cause des dysfonctionnements sur les approvisionnements en semi-conducteurs, donc les prochains mois ne seront pas mauvais en terme d'immatriculations", commente Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem.

"En revanche, on constate un ralentissement assez significatif sur les prises de commandes", ajoute-t-il. "Le pouvoir d'achat en Europe est fortement impacté par l'inflation alors que les prix des voitures n'arrêtent pas d'augmenter. Dans ce contexte, les particuliers sont obligés, quand ils le peuvent, de différer leur projet de changer de voiture et de garder leur véhicule six mois ou un an de plus."

Plusieurs constructeurs ont fait état ces dernières semaines d'une dégradation des commandes en Europe. Mi-octobre, au Mondial, Renault a estimé à environ 20% la baisse des commandes toutes marques observée depuis plusieurs mois à l'échelle européenne.

