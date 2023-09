France: Nouveau recul des naissances au premier semestre

(Reuters) - Le nombre de naissances a de nouveau reculé en France au premier semestre de 2023 après le léger rebond observé en 2021, lors des confinements dus à la crise sanitaire, montre un bilan démographique publié jeudi par l'institut national de la statistique (Insee). Selon l'Insee, le nombre de naissances a reculé de 6,8% au premier semestre 2023 par rapport à la même période de 2022, soit 24.400 naissances de moins au total. "Après un léger rebond en 2021, la baisse des naissances reprend mi-2022 ; le début de l'année 2023 confirme ce recul", a dit l'Insee dans un communiqué. En 2022, le nombre de naissances en France a atteint un creux depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, seule une tranche d'âge - celle des mères âgées de 40 ans ou plus - ayant connu une augmentation. A l'exception de 2021, le nombre de naissances recule chaque année en France depuis 2011. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)