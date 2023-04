France : Nouveau recul des dépenses de consommation des ménages en mars

28 avril (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont de nouveau reculé en mars, de 1,3% après -0,8% en février, pénalisées notamment par la baisse de la consommation alimentaire, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% en mars. La consommation alimentaire des ménages a de nouveau diminué (-2,4% après -1,2% en février) en raison de la baisse de la consommation de produits agro-alimentaires et des achats de produits agricoles, indique l'Insee. Du côté des biens fabriqués, le recul est de 1,2%, après une baisse de 0,7% en février. Les dépenses en énergie des ménages affichent cependant un léger rebond de 0,3% après -0,1% en février, tirées par les achats de carburant. (Rédigé par Augustin Turpin et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)