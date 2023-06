France : Nouveau ralentissement de l'inflation en juin

France : Nouveau ralentissement de l'inflation en juin













PARIS, 30 juin (Reuters) - L'inflation sur un an en juin en France a ralenti à un rythme plus marqué qu'attendu, sous l'effet du repli des prix énergétiques et du ralentissement des prix alimentaires, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 4,5% sur les douze mois à fin juin, contre 5,1% à fin mai et 4,6% pour le consensus Reuters. L'indice harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 0,2% sur un mois en juin et affiche une progression de 5,3% sur un an, contre un taux d'inflation annuel de 6% en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une décélération à 5,4%. Tableau (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)