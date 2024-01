France : Moins de 700.000 bébés nés en 2023, un plus bas depuis 1946 !

(Reuters) - La France a enregistré moins de 700.000 naissances en 2023, soit le niveau le plus faible enregistré depuis 1946, montre le bilan démographique annuel publié mardi par l'Insee. Selon l'institut de la statistique, 678.000 bébés sont nés en France l'an dernier, soit 6,6% de moins qu'en 2022 et près de 20% de moins qu'en 2010, année du dernier pic des naissances. Les naissances ont été chaque année moins nombreuses en France depuis 2011, à l'exception du rebond de 2021, année marquée par les confinements liés à la pandémie de COVID-19. L'indicateur de fécondité s'établit pour sa part à 1,68 enfant par femme en 2023, après 1,79 en 2022. Cet indicateur n'a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale, hormis en 1993 et 1994, précise l'institut de la statistique. Parallèlement, le nombre de décès a diminué après trois années de forte mortalité liées à des épisodes de canicule et aux épidémies. La France a enregistré 44.000 décès de moins en 2023 qu'en 2022, soit un total de 631.000 personnes. En 2023, l'espérance de vie à la naissance a atteint 85,7 ans pour les femmes et, pour la première fois, 80,0 ans pour les hommes, ajoute l'Insee. Au 1er janvier 2024, la France comptait 68,4 millions d'habitants, soit une hausse de 0,3% sur un an. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)