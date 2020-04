France : Moins de 1.000 malades en réanimation dans les hôpitaux de l'APHP

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre de patients atteints du coronavirus et placés en réanimation est repassé sous la barre des 1.000 dans les hôpitaux parisiens, une première depuis "de longs jours", a annoncé vendredi le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch.

"Hier, pour la première fois depuis de longs jours, on est dans les hôpitaux de l'APHP redescendu en dessous de 1.000, je crois qu'on était à 988", a-t-il déclaré sur franceinfo. "C'est encore très haut mais effectivement l'effet du confinement, des différents mesures qui ont été prises, font qu'on a plusieurs jours consécutifs de baisse et on fait tout pour que cela continue".

"Il n'y aucun doute" sur le fait que le confinement, en vigueur depuis le 17 mars et reconduit jusqu'au 11 mai, soit à l'origine de ce reflux, a-t-il ajouté. "C'est ce qui a enrayé les tendances en France comme dans les autres pays".

La région Ile-de-France est - avec le Grand Est - l'une des deux régions de France les plus fortement éprouvées par l'épidémie de coronavirus, qui a fait selon le dernier bilan près de 18.000 morts depuis le 1er mars.

Cette épidémie, partie de Chine en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays, a mis sous pression les établissements hospitaliers franciliens et de l'est de la France, conduisant les autorités à organiser des transferts de patients, notamment par TGV médicalisés, vers des régions moins touchées par le virus.

(Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)