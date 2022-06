France: Mobilisation mardi dans le secteur de l'énergie pour les salaires

PARIS (Reuters) - La Fédération nationale Mines-Energie de la CGT (FNME-CGT) appelle à la grève et au blocage des infrastructures gazières mardi 28 juin, dans le cadre d'une "forte mobilisation" préconisée par l'interfédérale du secteur de l'énergie, en parallèle de la deuxième séance de négociation salariale avec les employeurs.

Dans un communiqué publié lundi, la FNME-CGT appelle à bloquer "toutes les infrastructures gazières" cette semaine et appelle à "la grève avec reprise en main de l'outil de travail" ce mardi, afin de défendre les salaires ainsi que le service public de l'énergie.

L'interfédérale FNME-CGT, CFE Énergies, FCE-CFDT et FO Énergie et Mines avaient appelé dans un communiqué publié la semaine dernière l'ensemble des personnels des industries électriques et gazières "à se mobiliser fortement de nouveau le 28 juin", après avoir jugé insuffisantes les annonces patronales dans le cadre de la précédente séance de discussions sur les revalorisations salariales.

