France: Mesures de contrôle renforcé aux frontières pour contrer les variants

PARIS (Reuters) - La France va imposer à partir de samedi des mesures de contrôle renforcé aux frontières pour les passagers en provenance de pays dans lesquels un variant du coronavirus circule fortement, a confirmé jeudi Jean Castex.

Le Premier ministre a dit vouloir tout mettre en oeuvre pour éviter la diffusion sur le territoire national de ces variants potentiellement plus contagieux et plus résistants aux vaccins.

"Les variants ne représentent actuellement que 4% des cas positifs, et cette proportion a tendance à se réduire depuis quelques semaines, mais la situation épidémique nécessite une grande vigilance", a-t-il dit pendant une conférence de presse.

Les nouvelles mesures concerneront dans un premier temps les voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Inde et d'Afrique du Sud, liste qui pourra être amenée à évoluer, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

"Pour l'essentiel seuls les Français et les Européens ayant leur résidence principale en France pourront rentrer sur le territoire national", a-t-il dit.

Outre des tests de dépistage moins de 36 heures avant le départ et à l'arrivée en France, ces voyageurs devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours dans un lieu jugé adapté et dont ils ne pourront sortir pour faire des courses qu'entre 10h00 et midi, a détaillé Gérald Darmanin.

Le respect de cette quarantaine pourra être vérifié par les forces de l'ordre et les contrevenants s'exposeront à une amende de 1.000 euros, a-t-il ajouté.

