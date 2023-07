France: Macron dit avoir choisi l'efficacité et la continuité avec Borne

France: Macron dit avoir choisi l'efficacité et la continuité avec Borne













Crédit photo © Reuters

(Mot manquant paragraphe 1) PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré vendredi avoir renouvelé sa confiance à la Première ministre Elisabeth Borne dans un soucis de continuité et d'efficacité, alors qu'il ouvrait le premier Conseil des ministres au lendemain d'un remaniement ministériel. "J'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous en réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre", a déclaré Emmanuel Macron depuis le palais de l'Elysée. Le président, attendu sur le bilan des "cents jours" a également présenté les urgences de l'été et le cap de la rentrée. "Le cap est clair et simple c'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste". "L'indépendance de la France c'est son indépendance économique industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants", a déclaré le président. Revenant sur les récentes émeutes qui ont touché la France, il a affirmé que le gouvernement aura à apporter des réponses sur cet évènement. (Rédigé par Nicolas Delame et Kate Entringer)