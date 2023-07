France: Macron confirme Borne à la tête du gouvernement - entourage

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a confirmé Elisabeth Borne au poste de Première ministre, une décision résultant de la volonté du président d'assurer "stabilité et travail de fond", a-t-on appris lundi auprès de l'entourage du chef de l'Etat. "L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu", a déclaré l'entourage du locataire de l'Elysée. "Le pays avance. L'exécutif doit travailler et préparer la rentrée". Emmanuel Macron, qui se trouve lundi à Bruxelles pour un sommet européen, s'exprimera sur cette décision d'ici la fin de la semaine, a-t-on ajouté de même source. Le chef de l'Etat "compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblement fortement après cette période", a indiqué son entourage. (Reportage Zhifan Liu, rédigé par Jean Terzian)