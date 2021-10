France: Macron buteur sur penalty lors d'un match de football de charité

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a inscrit un but sur penalty lors d'un match de football caritatif organisé jeudi à Poissy (Yvelines) au profit de la Fondation des Hôpitaux et réunissant personnalités et anciens joueurs professionnels.

Vêtu d'un maillot floqué du numéro 3, le chef de l'Etat, qui jouait milieu de terrain, a été sollicité pour se charger du penalty après une faute commise contre l'un de ses coéquipiers en début de première période.

En le transformant, Emmanuel Macron, âgé de 43 ans, a permis à son équipe de recoller alors au score, à 1-1.

Parmi les coéquipiers du président de la République figuraient Arsène Wenger, l'ancien entraîneur du club anglais Arsenal, et les anciens joueurs de l'équipe de France Marcel Desailly et Christian Karembeu.

Ils avaient face à eux une équipe composée du personnel de l'hôpital de Poissy-Saint-German-en-Laye.

(Reportage Christian Lowe; version française Jean Terzian)